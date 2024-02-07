Snap上季收入及今季指引均遜預期 股價市後插逾32%

社交媒體Snapchat母公司Snap上季收入及業績指引差過市場預期，其股價在市後延長交易時段勁跌逾32%，報11.75美元，跌穿12美元，全日則收報17.45美元，升4.18%。

期內，淨虧損雖然按年收窄14%至2.48億美元；不過收入僅錄13.61億美元，升5%，遜預期的13.8億美元；惟經調整每股盈利8美仙，勝預期的6美仙。

用戶數據方面，期內，Snap全球每日活躍用戶(DAUs)4.14億，升10%，好過預期的4.12億；每用戶平均收入(ARPU)3.29美元，跌5%，低過預期的3.33美元。

此外，Snap首次披露Snapchat+訂閱服務收入，並表示2023年的年化收入運行率為2.49億美元。該服務現時有700萬名訂閱用戶，高於對上一季的500萬。

科企裁員行動不斷，該公司日前也宣布將裁減一成人手，相當於約500名員工。Snap在2022年中裁減約1,000名員工，佔其全職員工20%。

業績指引方面，Snap預期，今季收入介乎10.95億至11.35億美元，按年增長約11至15%，略低於分析師平均預期的11.17億美元及13%的增幅；預期第一季經調整EBITDA虧損介乎5,500萬至9,500萬美元，多過分析師預期的2,190萬美元。Snap並預計，預計每日活躍用戶達4.2億，稍為高於分析師預期的4.19億。