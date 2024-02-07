禮來上季收入漲28%　今年指引勝預期　市值曾破7000億美元

受惠星級減肥藥大賣，美國藥廠禮來(Eli Lilly)上季業績標青，加上其今年收入指引遠勝市場預期，因此帶動其股價曾漲5%至742美元，曾令其市值飆升至7,030億美元，突破7,000億美元(將5.46萬億港元)，不過最終收市跌0.17%至705.03美元。禮來目前市值約6,730億美元，是美國最大的藥廠。

期內，收入93.5億美元，按年升28%，勝預期的89.3億美元；每股經調整盈利增長19%至2.49美元，也好過預期的2.22美元。

禮來表示，上季收入勁升，原因是受到星級減肥藥Mounjaro及Zepbound收入大增帶挈，其中Mounjaro收入達22.5億美元，勁升6.9倍。此外，在去年11月獲批上市的減肥藥Zepbound上季收入達1.75億美元。分析師更表示，Zepbound上市首年銷售可能超過10億美元。

業績指引方面，禮來預期今年收入介乎404億至416億美元，勝分析師預期的393.8億美元；並預期每股經調整盈利介乎12.2至12.7美元，分析師預期為12.43美元。

摩根大通指，該公司的最新情況顯示其未來還有更大的上漲空間，又稱禮來是「我們最喜歡的名字之一」，認為隨着Mounjaro持續增長，Zepbound於今年全面上市，以及用於治療阿茲海默症的候選藥物Donanemab可能代表2025年以後的另一個增長機會，市場對該公司的預測或進一步上調。