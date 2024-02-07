英特爾當年一場教訓　揭日本汽車業由盛轉衰原因？

《晶片戰爭》一書重提不少半導體行業的陳年往事，當中不少是影響行內巨企的發展軌跡。日本媒體就借英特爾當年錯失蘋果iPhone訂單，最終肥水流入台積電，助長對手如今成為行內龍頭一事，警告日本汽車產業已進入興衰轉捩點。

《日本經濟新聞》編輯委員田中曉人周二(6日)以英特爾拒絕為第一代iPhone生產晶片一事撰文，指出英特爾因誤判而錯失戰略轉捩點，導致半導體開發與製造龍頭地位，最終被台灣公司台積電超越，如今唯有苦苦追趕。田中曉人提到，從英特爾的教訓顯示，「一個國家主力產業的重要企業，錯若過戰略轉捩點，要付出的代價大得令人意外」。

文章借英特爾的教訓警醒日本汽車業，指中國電動車全球市佔率目前穩步上升，使日本汽車產業錯失戰略轉捩點的擔憂加劇。與此同時，日本大發工業卻爆出安全測試造假的醜聞，讓日汽車最大優勢「安全與品質」發生動搖。田中曉人警告，日本的重點產業肯定已經迎來轉捩點。如果不加緊進行改革，可能會對日本的整個經濟和社會造成巨大影響。

田中曉人在《從英特爾教訓看錯過戰略轉捩點的恐懼》一文中指出，英特爾向來在採用x86架構的個人電腦半導體市場所向披靡，在開發與製造技術上均拋離其他同業對手，直至第五任行政總裁Paul Otellini錯過了為2007年面世，後來成為智能手機「至尊」的iPhone創造ARM架構半導體的需求。蘋果之後選擇與亞洲企業合作，推進了智能手機半導體的開發和生產。最終，大量產能流向台灣，進而導致台灣在半導體製造技術上後來居上。

2017年辭世的Paul Otellini曾透露，蘋果詢問是否願意為第一代iPhone供應半導體，但基於需求前景的考慮下，認為不符合成本效益而拒絕。《晶片戰爭》一書中提到該事蹟時指出，Paul Otellini坦承他當時完全不明白後果，他拒絕iPhone合約是因為擔心盈利會受到影響。然而，在拒絕蘋果合約的幾年後，蘋果透過iPhone賺的錢，較英特爾銷售個人電腦處理器更多。