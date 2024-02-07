中港企力撐！上月回購股份力度創3年高　單月斥資...

中港股市踏入新一年表現疲弱，企業正加大股票回購力度，力挽狂瀾。外媒數據顯示，在內地和香港上市的公司於1月份分別花費了140億元人民幣和210億港元回購股份，兩者都創下了有紀錄數據以來的高位。

GAM Investment Management的基金經理Jian Shi Cortesi稱，公司回購和國家隊買進是積極的信號，企業比外部投資者更了解自家業務，企業創紀錄回購股份，表明企業認為自己的業務在股市上被低估。

KGI Asia Ltd.投資策略主管Kenny Wen指出，過去回購股份通常被視為市場觸及近期底部的訊號，但這次不同，因為中國所面對的是結構性問題，即使個別企業行動可以引發短期反彈，但還沒有走出困境。

今年以來，滬綜指及港股跌幅雙雙超過5%。

從歷史上看，回購股份一直是內地支持股市的常用工具。周二(6日)，被稱為國家隊的中央匯金公司發公告指，已於近日擴大ETF增持範圍，並將持續加大增持力度及規模。中證監同日回應指，當前A股估值水平處於歷史低位，中證監將為中央匯金等入市操作，創造更便利條件，也將繼續協調引導公、私募基金、證券公司、社保基金等機構投資者更大力度入市，鼓勵和支持上市公司加大回購增持力度，為A股市場引入更多增量資金。