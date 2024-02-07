一田今年斥「8位數」新界區開兩超市　次季投入服務

一田百貨宣布，今年將聚焦在擴張計劃及重新規劃項目。在擴張計劃方面，一田今年將繼續拓展其超市版圖，暫定第二季於新界區開設兩間全新分店，為區內注入日式生活的購物體驗。

兩間全新分店分別位於白石角（Silicon Hill）及屯門（Novo Land），暫定於今年5月正式開幕。兩間分店各佔地約4,000至5,000平方呎，同屬一田超市系列。屆時，一田的分店數目將增至15間。

同時，一田屯門店及觀塘店將於今年首季起進行優化工程，重整店內布局，暫定將於第二季以全新面貌為大家提供服務。優化工程進行期間，兩所分店將如常營業。

一田發言人表示，一田一向定期審視業務概況，並根據未來的發展方向，適度調整各分店的布局。一田今年着力發展超市陣容，同時就旗下分店進行不同程度的優化工程，以配合集團整體發展方向，同時滿足市場所需。一田未來會繼續物色開設新店的可能性，同時會持續推動專業化管理、數碼化及可持續發展等範疇。

一田百貨現時共有13間分店，包括3間百貨（連同超市）、9間超市及1間KONBINI。3間百貨店包括沙田、大埔及荃灣；9間超市坐落旺角、新蒲崗、觀塘、將軍澳、葵芳、屯門、元朗、西環及北角；1間KONBINI位於天水圍。