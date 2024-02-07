銀主一口氣降53項物業叫價　個別減幅逾三成

香港負資產數目創新高，有銀主更心急出貨，一口氣調低逾50項物業放盤叫價，減幅介乎約3%至超過3成，當中包括天水圍嘉湖山莊及鰂魚涌太古城等大型屋苑單位。

資料顯示，上述53個銀主放盤中，47個為住宅單位，元朗大井圍村屋一個連天台單位，實用面積約696方呎，叫價由520萬港元，減至420萬元，減幅約19.2%，為住宅中最顯著，呎價約6,034元。

其次是銅鑼灣海宮大廈低層I室，實用面積約637方呎，早於2019年已放盤，減價125萬元，最新開價790萬元，減幅約13.7%。而屯門邁亞美海灣3座一個無契單位，減價60萬元，現開價408萬元，減幅約12.8%。

藍籌屋苑放盤中，包括嘉湖山莊賞湖居3座中低層兩房戶，實用面積約449方呎，減價約8.7%，最新開價418萬元，呎價約9,310元。另外，太古城恒山閣低層戶，實用面積約693方呎，亦降價約7.6%，最新叫價970萬元，呎價約13,997元。

上述住宅物業中，最低叫價179萬元，單位為將軍澳公屋寶林邨寶勒樓中層戶，實用面積約349方呎，於未補價第二市場放售，減價約4.8%，呎價約5,129元。

同批放盤中涉及6項非住宅物業，當中元朗采茵軒東南面一幅農地，叫價由1,480萬元，減至990萬元，減幅約33.1%。而長沙灣泓景臺3樓單號車位，最新叫價約138萬元，降價約13.8%。