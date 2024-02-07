百勝中國去年業績勝預期　料首季核心經營利潤平穩

行政總裁屈翠容承認，顧客確實愈發成熟及理性，講求性價比，對產品有「又平、又靚、又正」的要求，理性消費是顧客必然的現象，視乎公司怎麼擁抱這個改變。她強調，就算進行促銷活動，都會思考品牌的長期價值，並顧及利潤空間。肯德基在不犧牲利潤的情況下設法保持低價，而必勝客的平均訂單金額從2017年的120元下降到目前的90元。

中國經濟增長放緩，屈表示，消費升級依然存在，只是比較低調，例如低線城市的商場依然有增長。她又提及，就算低線城市的消費者依然有購買力，這些城市的平均單價與高線城市的差距不是很大。

管理層表示，集團上季調整銷售策略，推出不少新產品及活動，促進客流量及銷售額增長，即使客單價下降，但利潤率依然保持。去年全年百勝的餐廳利潤率16.3%，按年增長220點子，超越2019年水平。

按地區劃分，去年恢復最好的是北方，至於華東經濟實力佳，全年表現穩定。

百勝去年全年新增1,697間分店，今年計劃淨增1,500至1,700間分店，重申對於中國市場的前景樂觀，5%的經濟增長仍給予集團很多開店及增長空間。除了開拓新市場，在現有市場還會開舖，拉窄顧客距離及降低配送成本，集團繼續以2至3年回本期為目標，又提及重整成本架構依然是重點工作。