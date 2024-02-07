道期牛皮　比特幣偏軟　油價微升

美匯指數報103.975；港匯見7.8200；離岸人民幣(CNH)報7.2080；美元兌日圓報148.05；歐元處1.0764；英鎊報1.2621。金價報2,032.17美元。油價微升，布油報78.84美元，紐油處73.51美元。比特幣跌見42,905美元。道指期貨升10點。

焦點數據：

20:00 美國抵押貸款市場指數

21:30 美國去年12月貿易收支

-百勝中國去年多賺87%，息16美仙，股價曾升28%。

-百勝中國去年業績勝預期，料首季核心經營利潤平穩。

-中國春來訂立有關開發AI平台合作協議。

-歐舒丹股東稱股價至少值45元，美國上市將釋放巨大價值。

-恒生指數推出55年來，過往龍年表現如何？

-華興資本傳獲洽購，去年百名員工離職。

-一田今年斥「8位數」新界區開兩超市，次季投入服務。

-銷售緩慢加上樓價恐跌，大摩狠劈內房目標價30%。

-中港企力撐！上月回購股份力度創3年高，單月斥資...

-屈臣氏任命吳逸群為百佳超級市場董事總經理。

-證監會籲提防涉「香港國際金融中心代幣」可疑投資產品。

●內地A股連日反彈，滬綜指收報2,829點，升40點或1.44%；深成指收報8,708點，升247點或2.93%；創業板指收報1,707點，升39點或2.37%。滬深兩市全日成交額超1.02萬億元人民幣。

上月中國外匯儲備3.21萬億美元，連續15個月增持黃金。

香港經濟：

●金管局推龍年偶像比利單曲MV，鼓勵市民派電子利是。

銀行動向：

●星展香港去年多賺12%，毋須為內房進行更多撥備

●星展集團去年盈利增25%創新高。

●張楠辭任抖音集團CEO，未來聚焦剪映發展。

●傳渣打新主席人選包括賈偉德等前英財政部高官。

●渣打香港組團出訪阿聯酋。

外地經濟：

●美消費者信用卡車貸逾期率上升，餘額創新高。

●耶倫：美國商業地產市場令人憂慮。

●調查：逾半英國CEO料未來3年內進行重大收購。

●智庫：英經濟去年底恐陷入衰退。

●白銀協會：銀價今年料見30美元，創11年新高。

企業消息：

●Snap上季收入及今季指引均遜預期，股價市後插逾32%。

●禮來上季收入漲28%，今年指引勝預期，市值曾破7000億美元。

●蘋果先贏一仗！AliveCor控Apple Watch心率應用壟斷敗訴。

●台積電1月銷售額按年增長7.9%。

●英特爾當年一場教訓，揭日本汽車業由盛轉衰原因？

●中國需求減少，呢個名牌逾3000人將丟飯碗...