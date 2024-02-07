中芯料首季毛利率跌至11%以下　CEO：承受很高折舊壓力

趙海軍在業績會議上稱，今年代工業的利用率在短時間內很難回到前幾年的高位，該公司在持續高投入的過程中，毛利率會承受很高的折舊壓力，但始終以持續盈利為目標，嚴格控制成本，提高效率。

中芯預計首季毛利率進一步下滑至9至11%，趙海軍解釋，主要由於產品價格和產品組合的變動，以及中芯京城進入折舊期。

此外，中芯資深副總裁吳俊峰表示，集團今年仍會面臨宏觀經濟、地緣政治、同業競爭和老產品庫存的挑戰，因此全年應該是一個溫和增長，體現出量增價跌的趨勢。

談及今年資本開支維持與去年相似的較高水平，趙海軍指，自2022年以來，全球化供應鏈的不確定性增加，依賴他人供應自己的行業模式，引起各國政府的焦慮，從地緣政治出發的產能建設愈來愈多。中芯十分關注供應鏈的安全性、可靠性和韌性，不遺餘力地推進供應鏈的多元化和國產化。