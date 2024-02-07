中證監主席易會滿遭免職　吳清接任

內地金融監管部門有領導層人事變動，官媒報道，中央決定，免去易會滿中國證券監督管理委員會黨委書記及主席職務，由吳清接任。吳清是中共上海市委副書記兼政法委員會書記。

終結內銀一把手管中證監

現在正值A股跌至多年低位，股民罵聲四起，易會滿被免去中證監主席職務，難免令人聯想起2016年初「熔斷機制」觸發股災，2月中時任中證監主席肖鋼下台。

吳清綽號「券商屠夫」 中證監今年決意打假

然而，要留意的是，早在去年初已有傳吳清會接替易會滿做執掌中證監。吳清不像其3名前任，他的仕途更專於證券界，2005年出任中證監風險處置辦主任後，專治問題券商的風險，被其處置的31家違規證券公司，26家進入司法破產程序，因而被業界和內媒稱為「券商屠夫」，2016年成為上交所理事長，2018年轉職上海副市長。

中證監2星期前在易會滿主持所下部署的2024年重點工作，通報第一項為「要突出以投資者為本的理念」，完善發行定價、量化交易、融券等監管規則，旗幟鮮明地體現優先保護投資者特別是中小投資者的合法權益，並進一步落實資本市場防假打假綜合懲防體系，加大對欺詐發行、財務造假、操縱市場、內幕交易等案件的查辦力度，提升案件查辦效率，對性質惡劣、危害嚴重的，進一步強化行政民事刑事立體追責，讓違法者付出慘痛代價。

字面上，以上淨化市場的工作與吳清的「戰績」頗為契合，正如去年初也流傳「宇宙大行」出身的易會滿會由中證監平調中國銀保監會一樣。不過，中銀保監已變成國家金融監督管理總局，打骰的是李雲澤，換言之易的去向暫時難測。

「要突出以投資者為本的理念」的另一維度是「大力推動提升上市公司的可投性」，即督促和引導上市公司強化回報投資者的意識，更加積極開展回購注銷、現金分紅，以及加快構建「中國特色估值體系」，支持上市公司通過市場化併購重組等方式做優做強，推動將市值納入央企國企考核評價體系，研究從信息披露等角度加大對低估值上市公司的約束。

曾經監管中國基金行業

另外，中證監今年工作會議強調，推動保險資金長期股票投資改革試點加快落地，完善投資機構長周期考核，健全有利於中長期資金入市的政策環境，促進投融資動態平衡，即有好的投資環境才能發揮股市的融資功能。

巧合的是，吳清2009年也升任過中證監的「基金監管部主任」，翌年調任上海虹口區區長。