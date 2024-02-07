【鋼琴哭】YAMAHA再度下調業績預測　折射中國經濟咩困境？

港人熟悉的日本樂器名廠YAMAHA(山葉，內地叫「雅馬哈」)最新的季度業績折射出中國經濟的困境。

YAMAHA再度下調截至3月底止本財政年度的業績預測，其中純利削15.94%至290億日圓，即跌幅預測升至24.03%，不能全怪中國，亦與歐美電子琴需求復甦較遲緩有關。YAMAHA音樂產品的收入貢獻依次為電子樂器、鋼琴、管弦與敲擊樂、結他。

然而，餘下真的是中國的問題，指當地市況持續低迷，本財年中國樂器收入預測已調低至425億日圓，按年跌16.66%，連2020年3月底止財季都不如。YAMAHA中國樂器收入在疫情期間仍有增長，可是去年12月底止上財季中國樂器收入按年跌18.6%，減掉過去3個財季，即本季恐再跌11.62%至僅76億日圓；考慮到日圓兌人民幣去年貶值會有折算收益，實際情況恐更嚴峻。

YAMAHA在華業績差，也不見得是國人杯葛日貨，事關內地龍頭、深圳上市的珠江鋼琴上周也預告，去年全年不計非經常性項目會按年轉蝕4,100萬至5,300萬元人民幣，跟首3季相減可知末季蝕本經營，原因為鋼琴銷量「大幅下滑」，增加了「人員優化」(裁員)費用支出。

事實上，YAMAHA產能以日本和中國為重心，內地賣的樂器很可能是國貨，較平型號是日貨的機會更小。然而，YAMAHA調低業績預測另一原因是上季為中國鋼琴廠減值21.47億日圓(約1.13億港元)，本季還有約3億日圓入帳，指海外勞工成本上升、地緣政治風險、中國市場變化等因素下，「海外生產的好處下降」，決定把資源集中在日本，並計劃裁掉2,000名或約一成的海外工廠「要員」。

然而，中國學琴的孩子據說佔全球過半，YAMAHA等琴廠的困境更令人擔憂的，應該是中產階層的財務健康與對未來的預期，不論出發點是培養孩子的藝術修養，還是與朋輩攀比，讓孩子學琴就是燒錢，近來網上關於中國經濟的熱話正是去年「一半鋼琴廠倒閉」、「以前賣5、6萬(人民幣)買的鋼琴，今年5,000塊出手都沒人要」、「大量琴行倒閉」。