西區縉城峰兩房戶3年帳賺2萬沽　料蝕使費離場

樓價欠缺上升動力，西區縉城峰錄明賺實蝕個案，有兩房單位以1,090萬元易手，原業主持貨約3年半帳面僅賺約2萬元，扣除使費損手離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳凱廸表示，西區縉城峰2座中層E室，實用面積約459方呎，兩房間隔，叫價約約1,169萬元，議價後以約1,090萬元售出，呎價約23,747元。原業主於2020年7月以約1,088萬元購入物業，是次轉手帳面僅獲利約2萬元，蝕使費離場。

●利嘉閣武秉強稱，小西灣藍灣半島2座中層B室，實用面積約605方呎，三房連套房間隔，以850萬元放售，減價後以800萬元成交，呎價約13,223元。

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九龍區

●美聯李志雄稱，牛池灣峻弦6座中低層C室，實用面積約857方呎，三房連套房間隔，原叫價約1,350萬元，放盤7個月後，減至約1,019萬元易手，呎價約11,890元，低市價約15%。

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新界區

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山居屋錦泰苑E座中層3室，實用面積約650方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價約700萬元，終以660萬元沽出，呎價約10,154元。

●中原劉俊杰表示，大圍文禮閣3座中層E室，實用面積約622方呎，三房連套房間隔，望內園泳池景，開價約760萬元，減至約738萬元成交，呎價約11,865元，略低於銀行估價。

●利嘉閣蕭浩麟表示，青衣居屋海悅花園1座中層F室，實用面積約431方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價約500萬元，最終減至380萬元成交，呎價約8,817元。

●中原梁岳宏表示，青衣區本月暫錄約3宗公居及居屋未補價第二市場成交，已達上月全月的一半。區內居屋青雅苑低層7室，實用面積約489方呎，享全海景，去年2月叫價450萬元，早前減至380萬元，業主已移民，終以360萬元沽出，呎價約7,362元。

●祥益黃文樂稱，屯門居屋新圍苑F座高層2室，實用面積約554方呎，減價100萬元，獲同屋苑買家以360萬元已補價自由市場價承接，並以一筆過付款形式交易，呎價約6,498元，稍低於市場價。

●中原譚永康指出，元朗御翠園單號屋銀主盤，實用面積約2,420方呎，附設花園，以約2,980萬元沽出，呎價約12,314元。

●中原劉喜燕表示，元朗錦綉花園荔枝南路單號屋，實用面積約1,035方呎，叫價約1,288萬元，累減約78萬元，以約1,209.9萬元沽出，呎價約11,690元。

●祥益林家倫稱，天水圍居屋天富苑B座高層4室，實用面積約650方呎，三房間隔，減價40萬元，未補價第二市場成交價410萬元，呎價約6,308元。

●中原黃靜娟指出，將軍澳維景灣畔7座高層C室，實用面積約498方呎，兩房間隔，享內園泳池景及少海景，開價約800萬元，減價後以746萬元售出，呎價約14,980元。

●中原柯勇表示，將軍澳海翩滙6座高層G室，實用面積約858方呎，三房連套房間隔，以約1,373.8萬元易手，呎價約16,012元。

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