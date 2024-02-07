菜鳥上季收入增23%　經調整EBITA扭虧為盈

跨境物流方面，菜鳥進一步拓展「全球5日達」物流的服務範圍，季內新增兩個國家至10個國家，訂單量按季增長以倍計。另已升級北美、拉丁美洲等重點國家和市場的物流解決方案，進一步縮短運輸日數。舉例指，北美市場的空運最快5日，航運最快15日；開通中國往返墨西哥的國際快遞包機航線。目前，菜鳥已實現中國到179個國家及地區跨境物流的端到端可追蹤。

該公司正加快海外本地自建物流設施，以西班牙為例，當地自營快遞網路已覆蓋47個主要地區，可為本土商家和中國跨境商家提供不同物流服務。截至2024年1月底，在全香港有超過130家菜鳥自提點，支援「一鍵取件」服務，並在上門取件退貨的服務基礎上，新增菜鳥自提點退貨服務。