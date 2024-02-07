西半山新盤9126萬沽 壽臣山項目大年初二招標
2024年02月07日 21:32
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豪宅市場不乏交投，西半山項目最新有連平台戶以9,126萬元沽出。發展商趁勢加快推售，馬鞍山洋房項目安排下周四出售1伙，同時壽臣山項目亦推出1座洋房於大年初二招標發售。
●觀塘凱滙第1期2,450萬元重新售出四房戶
信和置業(00083)等合作發展的觀塘凱滙第1期，周三(7日)重新售出早前遭終止交易的四房單位。上述為第1座48樓A室，實用面積1,092方呎，屬四房連儲物室間隔，原本在去年7月以2,400萬元連1個車位售出。不過，單位在上月底終止交易，最新重新以2,450萬元連2個車位售出，呎價約22,436元。據車位價單可見，其中1個最新隨單位沽出的車位售價為305萬元。
●馬鞍山雲海別墅下周四招標賣1座洋房
新鴻基地產(00016)旗下馬鞍山雲海別墅，上載最新銷售安排，將於下周四(15日)起招標發售Lily Avenue 1號洋房，設四間睡房，實用面積3,199方呎，連1,310方呎花園，601方呎天台，並附停車位。招標期由2月15日起至6月30日，期間下午4時招標及5時截標。
●壽臣山15號年初二招標賣5號洋房
由英皇國際(00163)等合作發展的壽臣山洋房項目壽臣山15號，上載最新銷售安排，將於大年初二，即本周日(11日)招標出售5號洋房，實用面積6,695方呎，有五個睡房及健身室，設有升降機，連2,391方呎花園，附私人游泳池，另連1,580方呎天台及停車位。洋房將於當日上午10時招標，同日中午12時截標。
●屯門飛揚第1期兩房呎價約13,341元
●旺角利奧坊‧壹隅一房606萬元成交
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，今(7日)以606.92萬元售出2座15樓L室，屬一房間隔，按單位實用面積266方呎計，呎價約22,817元。
●黃大仙薈鳴一房呎價約17,973元
宏安地產(01243)發展的黃大仙薈鳴，周三(7日)錄得21樓B室的成交，單位實用面積226方呎，採一房間隔，成交價406.2萬元，呎價約17,973元。資料顯示，項目由上月初開售至今，累售約99伙。
●西半山尚璟連平台戶連車位售9,126萬元
由崇傑地產發展的西半山尚璟，周三(7日)招標售出6樓A室，實用面積2,028方呎，採三房連書房間隔，連621方呎平台，以9,126萬元連1個車位成交，呎價為45,000元。買家可享先住後付優惠，成交期長約3年半。是次沽出單位位於最低層，成交價及呎價均為項目新低。項目位於寶珊道18號，提供38伙。由2017至今累沽15伙，套現逾18.5億元。
●旺角ONE SOHO自現樓重推後售出63伙
信和置業(00083)旗下旺角ONE SOHO，周三(7日)錄得25樓A1室的成交，實用面積287方呎，一房間隔，成交價約613.5萬元，呎價21,528元。項目自現樓重推後售出63伙，套現逾4.1億元。而全盤由開售至今，則累積沽出254伙，套現逾17.7億元。
●沙田星凱‧堤岸取消多項折扣
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周三(7日)修訂價單，取消多項折扣及優惠，包括3%的「直達金鐘大優惠」，6%的「專才住靚屋大優惠」，介乎2.25%至4.25%的額外售價折扣等。