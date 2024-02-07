西半山新盤9126萬沽　壽臣山項目大年初二招標

豪宅市場不乏交投，西半山項目最新有連平台戶以9,126萬元沽出。發展商趁勢加快推售，馬鞍山洋房項目安排下周四出售1伙，同時壽臣山項目亦推出1座洋房於大年初二招標發售。

●觀塘凱滙第1期2,450萬元重新售出四房戶

●馬鞍山雲海別墅下周四招標賣1座洋房

●壽臣山15號年初二招標賣5號洋房

●屯門飛揚第1期兩房呎價約13,341元

●旺角利奧坊‧壹隅一房606萬元成交

●黃大仙薈鳴一房呎價約17,973元

●西半山尚璟連平台戶連車位售9,126萬元

由崇傑地產發展的西半山尚璟，周三(7日)招標售出6樓A室，實用面積2,028方呎，採三房連書房間隔，連621方呎平台，以9,126萬元連1個車位成交，呎價為45,000元。買家可享先住後付優惠，成交期長約3年半。是次沽出單位位於最低層，成交價及呎價均為項目新低。項目位於寶珊道18號，提供38伙。由2017至今累沽15伙，套現逾18.5億元。

●旺角ONE SOHO自現樓重推後售出63伙

●沙田星凱‧堤岸取消多項折扣

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周三(7日)修訂價單，取消多項折扣及優惠，包括3%的「直達金鐘大優惠」，6%的「專才住靚屋大優惠」，介乎2.25%至4.25%的額外售價折扣等。