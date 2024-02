阿里蔡崇信︰買阿里股票　收益更勝美國10年期國債

蔡崇信表示,按目前回購步伐推算,阿里接下來3年的流通股數目每年會減少約3%;再加上每股美國存託股票1美元的派息(相當於約1.4%的股息率),「兩者加在一起的話大概可以達到4.4和4.5%」,又稱此數字非常接近於美國10年期國債的孳息率(目前美國10年期債息約4厘)。

他續稱︰「所以大家如果買阿里巴巴的股票,你既可以享受到與美國10年國債相當的收益率,同時還可以享受到未來股價上漲的空間。」

作為參照,從來都不派息的美國電商巨頭亞馬遜,過去一年股價升了逾六成。

值得留意的是,上述數據是基於先前的股價推算,用目前股價計算的話,阿里用相同金額回購規模可以更多。他亦補充說︰「當然,我們預期我股價會上漲...」(Of course, we are anticipating that our stock will increase in price...)可能是因為心情愉悅,他在說這句話時亦忍不住輕笑。