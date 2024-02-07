美股早段靠穩　道指升132點　Snap逆市暴瀉三成

美股周三早段向好，道指升132點，報38,653點；標指升19點，報4,974點；納指升58點，報15,667點。港股夜期報16,135點，升51點，高水53點。

展望後市，瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂表示，年初迄今公布的美股業績大致符合預期，顯示美國企業正處於盈利復甦的早期階段，而此輪復甦預計將於今年維持一整年。鑑於美國經濟表現仍具韌性，該行將今年美國企業盈利增長預測從2.5%上調至4.3%。

美國地區銀行危機繼續發酵，評級機構穆迪最新把紐約社區銀行(NYCB)評級下調至「Ba2」，即相當於「垃圾級」，原因是NYCB在商業房地產方面遭受了意外的損失。不過，美國財長耶倫表示，雖然商業房地產領域的損失令人擔憂，但仍相信情況可控。NYCB股價跌6.9%

美國藥廠安進(Amgen)公布，上季收入按年增長19.84%至81.96億美元；經調整純利按年增長15.48%至25.43億美元。安進又透露，將會在今年上半年公布口服肥胖症藥物AMG786的首次人體試驗數據，並在今年稍後公布其注射式肥胖症藥物MariTide的中期試驗結果。安進股價早段曾跌2.66%。

另外，社交媒體公司Snap公布，上季收入13.61億美元，按年升4.73%；淨虧損2.48億美元。值得留意的是，Snap於上季的日均活躍用戶增長按季而言只有1.97%，加上財務數據表現欠佳，拖累其股價於周三早段曾挫30.44%。