東方日報B1：阿里上季核心純利縮　增二千億回購

業績平平的阿里正試圖透過加大股份回購提振投資者信心，董事會已批准將額度增加250億美元(約1,950億港元)，有效期至2027年3月底，2027年3月底止未來3個財政年度尚餘353億美元，計及員工持股計劃下發行的股份後，期望每年減少3%的流通股。

主席蔡崇信稱，流通股每年減少約3%，加上每美股一美元的全年派息(相當於約1.4厘股息率)，意味阿里股票能提供的收益率相當於4.4至4.5厘，接近美國10年期國債孳息率，「如果大家購買阿里巴巴股票，既可以享受到與10年期美債相當的收益；同時你還可以受惠於未來股價上漲的空間。」

不過，阿里股價績後表現反映投資者仍介意本業受壓。阿里管理層強調，淘天集團(淘寶、天貓)上季平台商品交易總額(GMV)、交易買家、訂單量、平台商家數量均錄得按年增長，惟卻未有提及具體增幅；更重要的是，即使管理層聲稱其各項經營數據都有增長，但淘天集團上季收入的按年增幅只有1.57%，其中反映消費者業務的「中國零售商業」收入增幅更只有0.83%，幾乎陷於停滯，某程度上亦反映出內地零售消費市道的逆風。

去年底開始親自掌舵淘天的首席執行官吳泳銘直言，中國電商市場「全球競爭最激烈」，因應現在用戶跨平台消費的競爭形勢，阿里將會在用戶體驗方面加大投資，包括「商品供給、價格力及效率、好服務的建設、提升用戶消費頻次」。他形容今年對淘天是「綜合能力提升之年，也會是一個投入的大年」。

除了增長龜速的中國電商業務，另一大核心—雲智能集團的上季收入增速按年計亦只有2.56%。不過，管理層解釋，雲業務的戰略方向是「公共雲優先」，並且透過減少利潤率較低的項目或合約，持續提升收入質量，正因這樣，經調整EBITA(除息、稅及攤銷前利潤)按年增長86.28%至23.64億元，可惜僅相當於集團整體的4.47%。

其他業務的表現增長表現尚算可以，國際數字商業集團上季收入為285.16億元，按年增長43.84%；物流業務菜鳥集團不但收入增長23.68%，並於EBITA層面扭虧為盈；至於本地生活集團收入按年增長13.15%。

值得留意的是，有別於過去數季的業績公告，今次業績中隻字未提分拆業務上市的進展。蔡崇信解釋，去年宣布重組時是為了讓業務的價值得到體現，惟「當前的市場條件無法反映真正的業務價值」，現在仍會考慮單獨業務的融資計劃，但不急於這樣做。