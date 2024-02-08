道指升156點　比特幣升破4.4萬美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報104.03；港匯見7.8192；離岸人民幣(CNH)報7.2043；美元兌日圓處148.01；歐元報1.0780，英鎊報1.2632。現貨金價處2,035美元。布油報79.43美元，紐油報73.96美元。比特幣企44,522美元。道指期貨升5點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指約水約50點。

●道指周三(7日)收市報38,677點，升156點或0.4%。標指收報4,995點，升40點或0.82%；納指收報15,756點，升147點或0.95%。

●英國富時100指數收報7,628點，跌52點或0.68%。德國DAX指數收報16,921點，跌111點或0.65%。法國CAC指數收報7,611點，跌27點或0.36%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,014點，跌68點。

●2月夜期期指收市報16,024點，跌60點，低水58點，成交24,320張。

●紐約期油收報每桶73.86美元，升55美仙，升幅0.75%。倫敦布蘭特期油收報每桶79.21美元，升62美仙，升幅0.79%。

●紐約期金收報每安士2,051.7美元，升0.3美元。

●Arm上調全年業績指引，股價盤後急升。

●美國去年12月貿易逆差622億美元，符合市場預期。期內對華貿易逆差擴至約221億美元。

●上月中國乘用車零售按年增58% 新能源車飆1倍

●急起直追？Apple公開首個AI圖片編輯模型MGIE

●深圳放寬限購！取消該市戶籍居民社保年限等要求

●中證監主席易會滿遭免職 吳清接任

●阿里蔡崇信︰買阿里股票 收益更勝美國10年期國債

●東方日報B1：阿里上季核心純利縮 增二千億回購

●【東方日報產評】華救市得找重點 有錢搵才是王道