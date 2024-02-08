鄧聲興：百勝中國料持續擴大目標市場

值得注意的是，在宏觀環境不穩定的情況下，集團仍加速開店，去年門店總數增長13%，或淨新增1,697家門店，超過全年淨新增門店目標。餐廳利潤率增長至16.3%；單計去年第四季，集團錄得營業額24.93億元，按年升19.4%。純利9,700萬元，按年升83%。

展望今年，集團計劃淨新增約1,500至1,700家門店。資本支出在7億至8.5億元之間。集團憑藉創新的產品、引人入勝的活動和拓寬的價格帶，十分看好中國市場廣闊的增長機遇，相信集團會持續擴大目標市場，並在各線城市獲得銷售增量。股價上望阻力位355港元，支持位306元。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)