迪士尼季度盈利升近5成　宣布斥117億入股Epic Games

迪士尼公布第一財季純利按年升逾49%至19.11億美元；收入達235.49億美元，與對上一年同期的235.12億美元相差不遠，不過比預期的236.4億美元稍低；經調整每股盈利1.22美元，勝預期99美仙。迪士尼股價在市後延長交易時段升近7%，報105.79美元，全日則收報99.14美元，跌0.15%。

迪士尼雖然季度盈利好過預期，又已削減成本，但收入卻停滯不前。業績展望方面，迪士尼提到，預計2024財年底有望實現或超越削減至少75億美元成本的目標，並調高全年預測，預計2024財年每股盈利約4.6美元，比2023財年至少高出20%。

此外，迪士尼宣布，將斥資15億美元(約117億港元)收購Fortnite工作室Epic Games股份，並於2025年秋季推出其旗艦ESPN串流服務。

回看第一財季用戶數據，Disney+核心訂閱用戶按季減少130萬，原因是價格上升，不過每位用戶平均收入(ARPU)增加。然而，迪士尼預計，第二財季將增加550萬至600萬名核心Disney+訂閱用戶。

至於業務收入，迪士尼體驗部門收入達91.32億美元，增長7%；不過直接面向消費者部門業務錄經營虧損1.38億美元；所有串流媒體業務虧損則收窄至2.16億美元。