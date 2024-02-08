果粉注意！摺芒iPhone有新消息　傳已製作2款原型機

不少大型廠商在市場上已經推出過摺疊手機，但一直有傳聞在開發這類產品的蘋果公司（Apple），卻遲遲未有新進展。外媒消息報道，蘋果公司正打造至少兩款摺叠式iPhone原型機，但開發仍處於早期階段，並未列入大規模生產計劃，因此未必會在短期內推出。

報道又稱，蘋果公司最近至少接洽了亞洲一家製造商，尋求與兩款不同尺寸的可摺叠手機相關的組件。蘋果的工業設計團隊據指希望製造出一款厚度只有目前iPhone型號一半的設備，這樣摺叠時就不會太厚，跟普通的iPhone相若。

可是，目前有一些問題阻礙了摺叠iPhone的推出，報道分析提到兩大原因。首先是工程師仍無法徹底解決摺機的技術問題，在電池、顯示技術上面臨着很大挑戰；其次，蘋果期望摺機創造出足以吸引消費者的差異化功能，才能夠支撐其高企的定價。

雖然如此，但蘋果公司在2020年左右暫停了與可摺叠iPhone相關的工作，並將注意力轉向了類似iPad Mini大小的內摺疊iPad。故分析預計，蘋果的第一款可摺疊產品可能是iPad。