李偉傑：百勝中國創佳績　中線上望400元

具體而言，第四季收入24.9億美元，按年增長19.4%。系統銷售額亦按年增長21%。與此同時，公司淨增加542家新門店，累計門店數達到14,644家。且經營利潤升170%至1.1億美元，核心經營利潤更是按年增加324%，增長速度加快，可見市場的潛在增長空間極其巨大。

此外，百勝中國全年收入更創下歷史新高，達109.8億美元，增長21%。系統銷售額增長21%，其中肯德基及必勝客各分別增長20%，經營利潤和核心利潤分別增長76%至11億美元和增長79%。令人欣喜的是，公司核心經營利潤(未計及外匯影響、特殊項目及其他影響可比性的項目)強勁增長，反映企業經營成果的一個關鍵指標，強化其業績的可比性及增加核心業務表現的透明度。

百勝中國在2023年推出超過500款全新或升級的產品，意味每周都有新產品推出。公司成功推出多款非常受歡迎的產品，而這些產品更是「1億美元俱樂部」的成員(即銷售總額超過1億美元的品類)，商機無限。公司在中國的強大基礎和高效營運，也將其長期業績增長前景襯托得更加光明。展望未來三年，公司將繼續以創新產品和業務模式拓寬客層，目標系統銷售額和經營利潤實現高單位數至雙位數的年均複合增長。

百勝中國看好中國巨大的增長機遇，預計今年淨新增1,500至1,700家新店，在2026年之前達到20,000家分店的目標，並將服務範圍擴大至中國的一半人口。公司在中國發展36年後，仍以雙位數的增速開設新店，業務發展前景值得憧憬。

另更值得留意的是公司於去年第四季以總計3.36億美元回購750萬股普通股。全年共回購1,240萬股普通股，約佔其發行在外的普通股數的3%。截至去年12月31日，公司仍有約15億元的回購授權可用於未來股票回購。公司計劃在今年通過公開市場交易在美國和香港回購12.5億美元的普通股。

接二連三的利好消息，相信可為百勝中國帶來業務長期穩健增長的動力，亦有助其進入更大收成期。看好的投資者可分注吸納，憧憬業績繼續做好，有助推動股價拾級而上，短線有望再度挑戰370港元，中線可看400港元，而防守位置在280港元。

華盛證券財富管理部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)