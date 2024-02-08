【產經直播】日股強勢 新手入門揀ETF？
2024年02月08日 11:38
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港股周四(8日)新年假期前夕，觀望氣氛濃厚，恒指在萬六關爭持？阿里巴巴(09988)為市場焦點，績後捱沽。阿里第三季收入2,603.48億元，按年上升5.08%，經調整後盈利跌4%，大致符預期。集團雖公布將股票回購計劃規模擴大250億美元，但分柝業務則無進展，管理層稱不急於讓旗下菜鳥、盒馬進行首次公開招股。阿里前景睇淡？中資科技股要點部署？而內地A股則依然有得升，在內地連番出手救市下，有值博空間？
由年初自今，相對中港股市，日股等外圍市場表現強得多，日經225指數單是1月份已勁升逾8%，企穩36,000點以上水平，目前仍然是買入好時機？南方東英近日推出日經225指數ETF(3153)，能助投資者捕捉日股的機遇？日股當中哪些板塊及個股今年值得睇好？
隔晚美股繼續破頂，標指及道指齊創收市新高，納指亦向上，多隻大型科技股普遍向上。市場早已消化聯儲局為3月減息降溫的負面因素？上望空間有幾大？
個股方面，半導體相關股份受追捧，英偉達漲近3%，股價收盤突破700美元；晶片設計公司安謀(Arm)放榜，在人工智能(AI)發展下，帶動旗下CPU授權需求，上季業績勝預期，並預期今季有強勁增長，股價盤後曾大升41%。今年美股炒作主題繼續是AI當道？另外科技七雄大多已派上季成績表，表現高下立見？微軟、Meta、亞馬遜相對睇好？
另外，比特幣升破4.4萬美元，創近一個月新高，可望重拾向上動力？
若投資者取態較保守，趁美聯儲減息前夕，將投放部分資產投放美長傾，鎖定利率回報，南方東英富時美國國債20年+指數ETF(03433)值得留意？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周四中午12時30分直播，今集有南方東英銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳，以及黃國英資產管理公司董事黃國英為大家逐一解答。
南方東英日經225指數ETF(03153)
南方東英富時美國國債20年+指數ETF(03433)
南方東英沙特阿拉伯ETF(02830)
南方東英恒生科技指數ETF(03033)
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