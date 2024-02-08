【產經直播】日股強勢　新手入門揀ETF？

由年初自今，相對中港股市，日股等外圍市場表現強得多，日經225指數單是1月份已勁升逾8%，企穩36,000點以上水平，目前仍然是買入好時機？南方東英近日推出日經225指數ETF(3153)，能助投資者捕捉日股的機遇？日股當中哪些板塊及個股今年值得睇好？

隔晚美股繼續破頂，標指及道指齊創收市新高，納指亦向上，多隻大型科技股普遍向上。市場早已消化聯儲局為3月減息降溫的負面因素？上望空間有幾大？

個股方面，半導體相關股份受追捧，英偉達漲近3%，股價收盤突破700美元；晶片設計公司安謀(Arm)放榜，在人工智能(AI)發展下，帶動旗下CPU授權需求，上季業績勝預期，並預期今季有強勁增長，股價盤後曾大升41%。今年美股炒作主題繼續是AI當道？另外科技七雄大多已派上季成績表，表現高下立見？微軟、Meta、亞馬遜相對睇好？

另外，比特幣升破4.4萬美元，創近一個月新高，可望重拾向上動力？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周四中午12時30分直播，今集有南方東英銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳，以及黃國英資產管理公司董事黃國英為大家逐一解答。

南方東英恒生科技指數每日槓桿/反向產品

瀏覽更多ETF及槓桿反向產品：

歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：