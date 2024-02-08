郭家耀：港股欠缺動力 阿里巴巴低位徘徊
2024年02月08日 11:45
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美國聯儲局議息後維持息口不變，加上美國就業市場持續旺盛，令市場對減息預期降溫。匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀指，減息預期降溫，加上個別企業表現令市場失望，使投資者對宏觀經濟前景較為審慎。港股欠缺繼續向上的動力，預計恒指短期內會在15,500至16,500點水平上落，進一步反彈空間不大。
阿里巴巴(09988)截至去年12月底止第三季盈利按年挫69.17%，經調整後跌3.97%，收入升5.08%；同時宣布加大回購股份行動。不過主席蔡崇信就稱，鑑於市場環境，並不急於讓菜鳥、盒馬實行IPO計劃。阿里巴巴今早低開後繼續尋底，郭指出，阿里巴巴估值現時仍然在較低位置，預期再下跌機會不大。不過在缺乏好消息的情況下，股價會繼續在低位徘徊，散戶宜保持觀望態度。
地緣政局緊張，加上美國汽油庫存跌幅高於預期，對油價帶來一定支持。國際油價連續第三天上揚。郭認為內地經濟環境會壓抑原油需求，短線再向上大突破機會不大。油股方面，郭認為油價現水平對油企的毛利有正面影響，所以在現金流和派息能力上有較大支持。個股上，郭比較看好中海油(00883)，認為其盈利能力較穩定，加上派息政策較清晰，值得繼續持有。