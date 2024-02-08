郭家耀：港股欠缺動力　阿里巴巴低位徘徊

美國聯儲局議息後維持息口不變，加上美國就業市場持續旺盛，令市場對減息預期降溫。匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀指，減息預期降溫，加上個別企業表現令市場失望，使投資者對宏觀經濟前景較為審慎。港股欠缺繼續向上的動力，預計恒指短期內會在15,500至16,500點水平上落，進一步反彈空間不大。