羅兵咸永道料今年港零售增5% 　籲辦好盛事谷經濟

羅兵咸永道香港氣候與可持續發展合夥人顏貴欣（左）及羅兵咸永道消費市場行業 亞太區、中國內地及香港區主管合夥人鄭煥然

會計師行羅兵咸永道對香港今年零售銷售前景持謹慎樂觀態度，預料本地零售銷售額可按年增長5%，達到4,280億港元。此估算考慮了全球經濟不確定、地緣政治局勢以及香港股市和房地產市場的不確定等一系列因素，這些因素將繼續影響本地經濟和消費市場。

對於香港人消費額流失至深圳，羅兵咸永道消費市場行業亞太區、中國內地及香港區主管合夥人鄭煥然解釋，主要因為人民幣匯價低水，以及香港零售成本高導致的價格差異所致。另外也因為消費體驗的不同，尤其是一些大型會員制的超級市場在東莞、深圳等地相繼擴張，吸引大批香港人北上。

不過他認為，美國將會在下半年減息，大約在6月至7月發生，人民幣匯價將會回升，中港兩地價格差異將會收窄。加上香港人對這些大型會員制超市的好奇心逐漸淡去，香港人消費力流至深圳的情況也會隨之淡去。

提到香港政府可以做的事情，他建議首先是辦好大型國際盛事。尤其剛過的周末在香港大球場發生的事件，他形容為是一件不幸事件，香港政府未有做好管理。他期望政府從中學習，未來吸引更多國際名人來香港，推動整體氣氛，這對推動香港零售和經濟有幫助。

另外，他又建議政府與大灣區城市做好溝通和合作，以免互相競爭遊客，尤其應該由港府建議內地政府恢復一簽多行。始終香港人口細，靠本地人推動消費不如由遊客來推動的多。

至於香港零售何時可以返回2018年的高峰，他估計需要三至四年時間，香港零售銷售慢慢恢復，可以突破5,000億元一年。