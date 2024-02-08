道富環球：降息希望渺茫　投資者傾向避險

道富環球市場今天1月機構投資者指標，道富機構投資者風險偏好指標從0.18跌至-0.09，表明了機構投資者對2024年的減息節奏進行了重新評估，產生了輕微的避險傾向。

道富環球市場全球宏觀策略主管Michael Metcalfe表示，中國房地產和股市的持續低迷，加上聯儲局對降息時機更為謹慎地評論，令機構投資者重新選擇持有現金。1月份，機構投資者對現金的配置增加了0.6個百分點，扭轉了去年11月和12月的一半跌幅。對新興市場貨幣、股票和債券的整體需求減弱，表明機構投資者的防禦性有所增強。不過我們也看到改善和進步之處，其中最值得注意的是，外資對中國股票的需求顯示初步復甦的迹象，而在本月大選之前，流入印尼股票的資金依舊表現強勁。

道富機構投資持股指標表明，機構投資者本月持有的股票比例下降了0.2個百分點至51.6%，而持有現金的比例上升0.6個百分點至20.5%。固定收益配置則下降了0.4個百分點至27.9%。

Metcalfe續稱，風險偏好下降，疊加立即降息的可能性降低，令投資者對美元的情緒亦有所改變。11、12月原本增持美元的機構投資者突然減少持倉的情況在1月暫緩，並出現逆轉的跡象。雖然有關美國總統大選的新聞週期很快到來，機構投資者仍再度入市美元。