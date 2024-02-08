德國地產商紛紛為物業減值　有一家估要較高位瀉3成

德國樓市危危乎，有當地大型發展商警告，樓價可以較2022年高峰期下跌達3成，危及整體經濟。

外媒報道，根據德國房地產協會的數據，房地產貢獻了全國1成就業機會，佔GDP近1/5，超過了汽車業，是德國經濟的重要支柱。而德國統計局去年12月底公布，2023年第三季住宅樓價按年下挫10.2%。德國房地產巨頭TAG Immobilien行政總裁Martin Thiel周三(7日)警告，預期當地樓市將會進一步下跌，必須做好準備，以防較高位下跌25%或30%的情況出現，資產負債表必須承受得起。他補充，現在市場交易非常困難，幾乎看不到任何大宗交易。

Martin Thiel透露，自2022年中以來，TAG Immobilien已為德國8.5萬項投資物業減值13%，預計到今年6月，減值金額將升至20%。

德國最大上市地產商Vonovia截至去年6月，已將其物業組合減值約10%，使該集團虧損40億歐元。不過Vonovia就較TAG Immobilien樂觀，其行政總裁Rolf Buch認為市場似乎正在觸底，惟對「最糟糕的時刻已經過去」的看法，就保持謹慎樂觀態度。

至於德國第二大地產商LEG Immobilien已為旗下物業減值超過10%，預計會再減值6%。儘管如此，集團行政總裁Lars von Lackum對樓市仍有信心，認為不會出現30%的崩潰或下跌。