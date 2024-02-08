鄧建初：U盤競價變勁假 研究對策保穩定
2024年02月08日 14:52
東網電視更多新聞短片
港股今年開局異常慘情，截至執筆時的24個交易日中，下跌18日，上升只有6日，下跌比率高達75%，相信或是歷史以來最差表現，跟外圍升勢有天淵之別。
香港股票8成是內地經營的企業，跟隨內地A股市場起舞可以理解。然而，部分股票跌幅之巨，令人側目。藥明系上周竟出現兩日暴跌，單日跌幅皆逾20%，恒指成分股跌幅與股仔無異，出人意表。上市僅4個月的明星新股中旭未來(09890)，業務範圍包括網絡遊戲產品，惟上周五竟出現斬倉式大冧價，由上日的70元狂插至15.46元，大幅反彈上56元，再暴瀉至16.66元收市，跌幅逾76%，令持貨者叫苦連天。
港股開市與尾市皆有U盤競價時段，造就了眾多胡亂掛盤的虛假情況，尤以上午9:00至9:20為甚。上周四早上試盤階段，就出現了股王騰訊(00700)兩邊掛盤260元，較上日下跌10.6元(-3.9%）；及友邦保險(01299)下跌2.05元(-3.3%）的勁假盤。反而非恒指成分股呈現的虛假買賣盤掛牌比較少見，令人懷疑其操盤手法是否想誤導市場。經驗不夠的股民，臨場會以為有壞消息，嚇至低價沽出，然後才發覺天下本無事。此等不公平的勁假時段，有關當局宜作檢討。
資深股評家 鄧建初(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)