鄧建初：U盤競價變勁假　研究對策保穩定

港股今年開局異常慘情，截至執筆時的24個交易日中，下跌18日，上升只有6日，下跌比率高達75%，相信或是歷史以來最差表現，跟外圍升勢有天淵之別。

資深股評家 鄧建初(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)