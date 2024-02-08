九龍灣泰峯提供807伙　示位最快2月底開放

東九龍全新樓盤部署推出，王新興集團董事總經理王惠貞表示，旗下九龍灣觀塘道住宅項目已命名為泰峯，項目樓書及示範單位已接近準備就緒，預計於農曆新年後，2月底至3月初開放。

發展商亦公布樓盤戶型分布詳情，集團銷售總監陳芷湄稱，樓盤樓高40層，基座設有3層商業樓面，提供807個住宅單位，以兩房佔421伙最多，實用面積428至671方呎。一房單位亦有173伙，面積介乎336至379方呎。

至於開放式單位面積由273至287方呎，涉及64伙，三房戶則設有103伙，面積560至774方呎。同時，項目將提供46個特色單位，實用面積235至3,415方呎。預計關鍵日期為2025年6月底。

王惠貞補充，該盤所提供約5萬多方呎的商業樓面，計劃用作長線收租用途，並透露哈羅香港國際學校幼稚園將會進駐，佔面積約2萬方呎。