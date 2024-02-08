道期變化不大　美將公布申領失業救濟人數

2024年02月08日 16:41
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    美匯指數報103.987；港匯見7.8204；離岸人民幣(CNH)報7.2119；美元兌日圓報148.84；歐元處1.0774；英鎊報1.2626。金價報2,030.04美元。油價微升0.4%，布油報79.59美元，紐油處74.17美元。比特幣升1.1%至44,618美元。道指期貨升6點。
    焦點數據：
    21:30 美國申領失業救濟人數
    23:00 美國去年12月批發庫存
    23:00 美國去年12月批發貿易
    ●港股下跌，恒生指數全日收報15,878點，跌203點或1.3%，主板成交超過777億港元。阿里巴巴績後跌6.1%；藥明生物及藥明康德齊瀉逾7%。https://reurl.cc/77EpGd
    -Sinomax母公司發盈喜，股價升15%。
    -傳復星將重啟出售鼎睿再保險計劃，估值78億元。
    -賣股告吹！合富輝煌股價收市瀉36%。
    -和府撈麵銅鑼灣插旗，曾傳年內赴港IPO籌最多15.6億
    ●內地A股在兔年收爐日全線做好，滬綜指收市報2,865點，升36點或1.28%；深成指收報8,820點，升112點或1.29%；創業板指數報1,726點，升19點或1.16%，滬、深兩市成交連續兩日破萬億，超過1.017萬億元人民幣。https://reurl.cc/138m6W
    內地經濟：
    ●中國1月CPI按年跌0.8%遜預期，連續4個月陷通縮。
    ●大縮水！字節跳動今年新春利是續減半，最高3688元人幣。
    ●銷售下滑！益力多內地裁員800人，佔員工總數20%。
    ●IIF：內地股市1月走資近250億。
    ●內房首批白名單逾3200個，碧桂園世茂奧園有份。
    香港經濟：
    ●羅兵咸永道料今年港零售增5%，籲辦好盛事谷經濟。
    外地經濟：
    ●特朗普傳計劃封殺TikTok及中國製零件電動車。
    ●道富環球：降息希望渺茫，投資者傾向避險。
    ●德國地產商紛紛為物業減值，有一家估要較高位瀉3成。
    ●日央行官員：不太可能持續快速加息，日圓即轉弱。
    ●去年12月美消費者信貸增速4個月低，惟經濟學家仍擔心...
    https://reurl.cc/G4aE8W
    企業消息：
    ●納音樂上季多賺56%，將裁員600人。
    ●果粉注意！摺芒iPhone有新消息，傳已製作2款原型機。
    ●阿克曼沽清Lowe's股權勁賺78億，將向散戶推新基金。
    ●迪士尼季度盈利升近5成，宣布斥117億入股Epic Games。
    ●Arm季績佳兼指引超預期，股價市後曾勁升逾4成。