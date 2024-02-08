【民心所向】代理調查：75%受訪者支持樓市撤辣

住宅物業交投持續低迷，樓價跌勢難止，愈來愈急需資金的業主劈價求售。美聯物業最新一份置業意向調查顯示，佔多達75%的受訪者，支持政府於即將公布的財政預算案中再次減辣或全面撤辣，更有多達41.2%的受訪者表示，如預算案中提出有效的救市方案，將會加快入市，較去年10月進行的同類調查高出近13.3個百分點。

該公司住宅部行政總裁布少明認為，調查結果反映市民希望政府面對樓市下滑的現實，儘快出手救市，以穩定樓價，加快經濟復甦，亦避免市民投資於物業的財富蒸發。

布表示，為了解市民對財政預算案中撤辣的意見，美聯物業於本周透過社交媒體及官方筍盤APP，進行最新港人置業意向調查，共收回逾400份有效問卷。受訪者中業主及非業主各佔約一半。調查結果顯示，樓價及房策仍然是影響市民置業決定的兩大因素，其次是經濟前景，加息只是排在第4位。

此外，上述佔大多數受訪者認為政府應再次減辣甚至全面撤辣。在眾多有可能推出的減辣措施當中，受訪者認為，以撤銷或減免住宅雙倍印花稅(DSD)最能為現時低迷的樓市帶來幫助，其次是撤銷或減免額外印花稅(SSD)，而政府資助市民上車則排在第3位，至於近日盛傳的調整壓力測試或按揭成數則僅有8%受訪者支持，排在調查的第5位。

該行首席分析師劉嘉輝表示，自從去年10月施政報告落實減辣後，迄今約15個星期，無論一手及二手住宅交投均略為好轉，惟仍未及去年首10個月未減辣前水平。一手方面，綜合一手住宅物業銷售資訊網資料及市場消息，減辣後15周平均每周一手成交量約168宗，宗數比起減辣前15周平均每周約130宗，上升約29%，但比起去年首10個月未減辣前平均約198宗仍低約15%。

二手方面，以全港35個大型屋苑計算，綜合美聯分行資料，減辣後15周平均每周二手成交宗數錄約47宗，較減辣前15周平均每周約34宗雖然上升約38%，但較去年首10個月未減辣前平均約56宗仍跌約16%。

布少明又指，因應外圍因素仍存在不少變數，新一年本港樓市難免波動，不過，隨著購買力累積，加上發展商的低價推售策略帶動，料今年初農曆新年前後，本港樓市有力爆發「小陽春」。惟當購買力及筍盤消耗，交投將轉歸沉寂，其後的樓市走勢或再現反覆。預計今年一手成交將按年升約43%至1.5萬宗水平，而二手方面，估計今年全年有望得5萬宗左右，較去年升近四成，有望打破近兩年的二手悶局，樓價則料將升約5%。