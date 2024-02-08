豐德麗中山五月花戲院租約提早6年8個月結束

除上文所述外，中山寶麗及廣東電影城均毋須向對方支付任何終止款項。豐德麗已就中山五月花電影院租約確認一項使用權資產，有關資產按於中山五月花電影院租約餘下年期應付之基本租金總額之現值計量、使用增量借款利率進行貼現，並於餘下年期內減去累計減值虧損計提折舊。現時中山五月花電影院租約之使用權資產之帳面值為零，因此提早結束租約不會導致豐德麗確認的使用權資產的帳面值有任何減少。

公告亦提到，麗豐將藉此機會重塑其於中山主要租賃物業之租戶組合，以確保租金收入之穩定性。