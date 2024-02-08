豐德麗中山五月花戲院租約提早6年8個月結束
2024年02月08日 17:33
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豐德麗控股(00571)公布，鑑於中國內地市況充滿挑戰及經濟之不確定性，已決定終止於中山棕櫚彩虹花園之業務及戲院營運，周四(8日)簽約提前終止該處中山五月花電影院租約，2024年2月29日起生效(原約是2030年10月底才結束)，營運戲院的實體廣東電影城亦會最遲2024年6月30日向相關政府部門申請註銷中山五月花電影院之營業執照。
根據上述協議之條款，廣東電影城應最遲本月29日按協定金額向業主中山寶麗支付全部欠款、將中山五月花電影院之物業歸還對方，並在6月30日將餘下約50方米辦公室空間歸還。中山寶麗其實是同系麗豐控股(01125)的子公司。
除上文所述外，中山寶麗及廣東電影城均毋須向對方支付任何終止款項。豐德麗已就中山五月花電影院租約確認一項使用權資產，有關資產按於中山五月花電影院租約餘下年期應付之基本租金總額之現值計量、使用增量借款利率進行貼現，並於餘下年期內減去累計減值虧損計提折舊。現時中山五月花電影院租約之使用權資產之帳面值為零，因此提早結束租約不會導致豐德麗確認的使用權資產的帳面值有任何減少。
公告亦提到，麗豐將藉此機會重塑其於中山主要租賃物業之租戶組合，以確保租金收入之穩定性。