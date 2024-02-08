英皇電影城進駐北京三里屯太古里　提供逾1100個座位

戲院位於北京朝陽區三里屯商圈，屬北京市重點商圈，坐落於東二環與東三環之間。三里屯太古里項目集合購物、休閒、文化娛樂等等多重功能，吸引眾多年輕創意和國際知名時尚奢侈品品牌旗艦店進駐。

英皇集團副主席楊政龍表示，很高興首次與太古地產旗下項目合作，相信全新戲院能於開業後與同屬CBD區域、位於長安街的英皇集團中心英皇電影城形成「雙店」連鎖效應。

楊又指，今次與太古地產合作將有助於進一步提升公司品牌在內地的知名度，並實現經濟效益的雙贏。根據內地影視數據分析平台貓眼所發布《2023中國電影市場數據洞察報告》中顯示，去年暑假期間，5部最高票房的電影中，其中3部電影選擇在北京英皇集團中心英皇電影城舉辦首映禮。他相信，兩家在北京的戲院能夠創造協同效應。

三里屯太古里英皇電影城將提供8個獨立影廳，其中一個為貴賓廳影廳，提供超過1,100個座位。英皇影院集團自2015年在中國內地開設首家「英皇電影城」品牌戲院，加上在香港和澳門營運的品牌等，集團目前共擁有24家戲院，影廳數量多達183個，提供約27,000個座位。