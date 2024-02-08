Tesla上月全南韓只賣出一架車　有幾大原因...

外媒引述南韓首爾研究機構CarisYou報告南韓貿易部數據指，電動車製造商特斯拉(Tesla)今年1月在南韓只賣出1架電動車，是繼2022年7月錄得零銷量後最差表現。外媒指，Tesla在當地銷量不濟，跟幾項因素有關，包括電動車補貼政策改變、消費者對中國製造存疑，以及缺乏充電基礎設施等。

南韓宣布2024年更改電動車補貼政策，將符合政府全額補貼資格的電動車售價，由5,700萬韓圜降至5500萬韓圜。Model Y為Tesla在當地的銷售主力，Tesla去年7月將Model Y南韓價價格下調至5,699萬韓圜，原本符合全額補貼要求，不過由於最新政策有所改變，因此消費者獲得的補貼將會減半。Tesla回應報道時表示，消費者在確定補貼之前推遲購買電動車。

此外，由於利率向上及通脹導致消費者「勒緊褲頭」，並且擔憂電池火災及快速充電器不足，Tesla在南韓的銷情正降溫。報道引述全北汽車融合技術研究所所長指，大部分想買Tesla的南韓消費者已經購入，部分消費者不太喜歡Tesla，原因是發現部分電動車是中國製造，對生產質素存疑。