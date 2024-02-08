紅海危機重創全球　馬士基：威脅未到高峰　去年純利挫86%

也門胡塞武裝攻擊駛經紅海的商船，正困擾全球商貿活動和宏觀經濟前景。來自丹麥的國際航運巨頭馬士基(Maersk)直言有排煩，其行政總裁柯文勝(Vincent Clerc)不諱言，襲擊用上的武器不論數量或種類都在擴大，國際社會何時、怎樣保障航道安全，現階段渾沌未知，「威脅尚未到達高峰」。

運費從疫情期間的高位暴瀉，已令馬士基去年業績掉入凡間，全年純利倒退86.91%至38.22億美元，末季按年轉蝕4.36億美元，撇除部分項目的基本溢利亦由盈轉虧。

柯文勝稱，紅海危機會掩蓋今年航運嚴重供過於求的問題「一會兒」，但馬士基以市場不明朗為由即時暫停股份回購，直至海運局勢平息下來才作考慮，而且今年EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)指引是10億至60億美元，連上限都低過市場預期，龍門之闊令市場更擔心紅海危機「點收科」。如斯保守的指引和言論，不但令馬士基股價暴瀉逾17%，還令同業赫伯羅德及諾頓分別曾瀉逾12%及逾11%。

就算航期沒有受阻，行經紅海的商船也要被保險公司坐地起價。外媒報道，跟以色列、美國和英國有關的商船，現時保費比起其他商船高25至50%，50%以上都有，更有消息指乾脆不受保。業界又指，紅海商船的保費升至約船隻價值的1%，以七天航程計，額外成本幾百或幾千美元不等。一些商船為求自保還學起《戰狼》情節來，刻意公開注明有中國船員，或強調跟英、美、以無關。

另外，馬士基最新年報提到，今年全球貨櫃貿易量增長估計介乎2.5至4.5%，跟空運升2至5%差不多。風險因素除了地區衝突，還有極端氣候的干擾——如巴拿馬今年上半年降雨量預期持續低企，或使航期不穩定，以及通脹或比預期難搞，使央行押後減息，不排除觸發「金融事件」。

這些偏悲觀的言論可能會掩蓋年報一個亮點，就是美國分散供應鏈並未損害中國出口之全球份額，即使於北美已從2018年的26%，降至去年的20%。

那麼本港有福消受嗎？和記港口指，本港去年港口吞吐量表現停滯，原因是不經香港轉口、直接從內地出貨更普遍，且大灣區港口獲當地政府補貼，更有價格競爭力。葵青吞吐量去年僅758.5萬個標準箱，跌14.72%，僅及疫前2019年76%，鹽田和惠州之總吞吐量雖也跌0.87%，但仍高於2019年。