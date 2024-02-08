新盤UPDATES：多個一手項目於農曆新年前推優惠

發展商積極部署龍年推盤大計，九龍灣新盤預計新春後上載樓書，有機會於3月推出。另有多個樓盤把握最後機會於農曆新年前推出新年優惠。

九龍灣泰峯提供807伙 示位最快2月底開放

●東九龍全新樓盤部署推出，王新興集團董事總經理王惠貞表示，旗下九龍灣觀塘道住宅項目已命名為泰峯，項目樓書及示範單位已接近就緒，預計於農曆新年後，2月底至3月初開放，當一切準備就緒就有機會推售。

發展商亦公布樓盤戶型分布詳情，集團銷售總監陳芷湄稱，樓盤樓高40層，基座設有3層商業樓面，提供807個住宅單位，以兩房佔421伙最多，實用面積428至671方呎。一房單位亦有173伙，面積介乎336至379方呎。

至於開放式單位面積由273至287方呎，涉及64伙，三房戶則設有103伙，面積560至774方呎。同時，項目將提供46個特色單位，實用面積235至3,415方呎。預計關鍵日期為2025年6月底。

王惠貞補充，該盤所提供約5萬多方呎的商業樓面，計劃用作長線收租用途，並透露哈羅香港國際學校幼兒園將會進駐，佔面積約2萬方呎。

恒地推新春優惠 特選新盤可減3%

●農曆新年將至，發展商為旗下樓盤增設新春優惠，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，部門旗下8大新盤，包括鰂魚涌THE HOLBORN、上環CAINE HILL、北角維峯‧浚匯、利奧坊‧壹隅、利奧坊‧凱岸、利奧坊‧曦岸、西營盤藝里坊‧1號、藝里坊‧2號。

買家於2月12日至3月11日期間，購買指定一手住宅單位，即可獲贈888「新春大利是」，金額由12,888至28,888港元不等。另外，上述除了西營盤兩個項目之外，其餘6個樓盤同時增設龍年新春優惠，購買特選一手住宅單位，可享3%優惠。此外，部門旗下售樓處於初一至初四如常開放。

促銷策略奏效！瓏碧一房戶590萬成交

晉環今售1伙開放式戶 成交價636萬元

●路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，於周四(8日)錄1宗成交，單位為2B座8樓D室，實用面積294方呎，開放式設計，成交價636.6萬港元，呎價約21,653元，買家為同區租戶。該盤自1月以來已經錄10宗成交，套現超過1.8億元。

維港滙三房戶2238萬成交 呎價逾3萬元

維港滙系列於今年暫沽13伙，套現逾2.8億元。推出至今累售1,083伙，連車位套現逾183億元。