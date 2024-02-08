美孚新邨連環蝕讓　持貨7年帳蝕202萬

荔枝角美孚新邨連環蝕讓，中層單位減價至678萬元轉手，約7年帳面虧蝕202萬元，或貶值約23%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯林潤強表示，鴨脷洲海怡半島13A座中層F室，實用面積約882方呎，套三房連儲物房間隔，獲外區用家鍾情，議價後以1,550萬元成交，呎價約17,574元。

●美聯陳凱廸稱，堅尼地城浚峯中高層A室，實用面積約544方呎，三房及開放式廚房設計，近期叫價約1,388萬元，獲上車用家議價後以約1,249萬元承接，呎價約22,960元。

●美聯吳肇基表示，鰂魚涌太古城明宮閣低層C室，實用面積約582方呎，兩房間隔，原業主於2月以850萬元放盤，原業主願意多減價約52萬元，用家以約798萬元購入，呎價約13,711元。

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九龍區

●中原邱漢榮指，荔枝角美孚新邨6期恆柏道6號中層C室，實用面積約666方呎，上月底以720萬元放售，減價至678萬元轉手，呎價約10,180元，原業主於2017年5月以880萬元購入，約7年帳面蝕202萬元，或貶值約23%。

●中原黃家全稱，西南九龍匯璽8座中高層G室，實用面積約354方呎，一房間隔，最新以720萬元易手，呎價約20,339元，原業主於2019年9月以776.3萬元購入，持貨約4年多帳面蝕讓56.2萬元。

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新界區

●中原柯勇表示，將軍澳怡心園4座中層E室，實用面積約604方呎，套三房間隔，望內園景，最新以578萬元易手，呎價約9,570元，原業主於2017年3月以560萬元購入，帳面獲利18萬元。

●利嘉閣羅志雄稱，將軍澳海天晉1座中低層C室，實用面積約949方呎，套四房連工人套房間隔，新買家為內地專才，以1,700萬元上車，呎價約17,914元，原業主於2016年以約1,484萬元購入，帳面獲利約216萬元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山居屋錦英苑H座頂層單位，實用面積約554方呎，三房間隔，望山景，放盤兩個月，已補價自由市場叫價460萬元，累減60萬元，以400萬元獲買家承接，減幅約13%，呎價約7,220元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山海栢花園6座高層B室，實用面積約396方呎，兩房間隔，望海景，原先開價600萬元，放盤1年，期間累減20萬元，減幅約3.3%，獲買家以580萬元承接，呎價約14,646元。

●中原黃達雄指，大埔翠屏花園C座低層4室，實用面積約274方呎，兩房間隔，去年11月開價約355萬元，議價後以305萬元沽出，呎價約11,131元，原業主持貨約8年，帳面獲利17萬元離場。

●利嘉閣羅富欽表示，粉嶺公屋華明邨康明樓中層9室，實用面積約375方呎，兩房間隔，新買家等待「購買資格證明書」發出期間，已在網上物色單位，一取證即議價，未補價第二市場以160萬元買入，呎價約4,267元。

●中原溫旭銘稱，元朗YOHO MIIDTOWN第5座高層B室，實用面積約475方呎，兩房間隔，叫價720萬元，減價40萬元，以680萬元沽出，呎價約14,316元，新買家為上車客。

●中原林恩信指，荃灣荃德花園A座高層G室，實用面積約341方呎，兩房間隔，，開價390萬元，累減67萬元或17%，以323萬元沽出，呎價約9,472元，做價返同類單位2016年水平，新買家為外區上車客。

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