陸秉鈞：微軟業績分析　擁最強AI變現能力

上周筆者以數字形式深度為大家拆解微軟的分部業務,讓大家客觀地透此了解微軟的發展實況。本次筆者嘗試以個人角度附以部分資訊,主觀地為大家進行分析。

筆者認為整體而言,從今次微軟業績公布後,未來市場對此股的看點主要有三個:收購並整合動視暴雪的影響、AI需求帶動下對Azure雲業務增長的影響、以及微軟Copilot系列的貢獻如何。

動視暴雪的影響市場算是充分掌握和反映,我們可以看到「個人計算機」業務的預期和實際營收非常接近(預測:168.0億美元 VS 真實:168.9億美元);管理層特別指出,動視暴雪併表之後,爲公司帶來超過20億美元淨收入。受益於此,微軟遊戲部門的營收也獲大幅度增長,達到71.1億美元,首次超過Windows操作系統業務的52.6億美元,成爲微軟該季度第三大業務。當中手機遊戲,更是被視爲微軟下一步的重點發力方向之一。

AI對Azure的影響較市場預期的理想;至於微軟Copilot系列的影響,卻是最難猜測。原因是分析師一直密切關注微軟11月推出365 Copilo後的使用人數。而在今年1月,微軟也發表了個人導向的、使用AI驅動的Office版本Copilot Pro。但在本次業績中,微軟並未揭露微軟365 Copilot的具體銷售額或使用人數,微軟負責投資者關係的副總裁Brett Iversen只表示,公司「對早期客戶的興趣和需求感到興奮」。

微軟業績公布後股價一度偏軟。儘管業績優於預期,管理層對未來的展望也不差,但畢竟公司在第四季度至今的漲幅非常驚人,所以投資者「借好消息出貨」的行為致使股價下跌也是合理預期之內。但由於中長期基本增長因素仍然良好,所以股價其後亦再次跟隨大市爬升。至2月7號收盤為414.05美元,距離歷史高位415.32 美元就只有一步之遙。公司在接著的幾個季度業績,AI 發展的變現對公司的影響幾何將會是非常大的關注點。誠如微軟行政總裁納徳拉(Satya Nadella)所說:「We've moved from talking about AI to applying AI at scale」,筆者理解是已經開始從「理念」變為「商業普及」的階段,所以筆者個人對「AI發展的變現」先投下信心一票。在後續若然股價跌至400美元以下,將會是首個良好的長線吸納點。筆者認為三萬億美元市值對於帶有「最強AI變現能力」的微軟信心較大,儘管美股整體估值相當較高,但筆者對對此股並不畏高。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人,其及其有聯繋者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)