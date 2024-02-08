美股好淡爭持　Arm績後大漲四成

美股3大指數周四早段變化不大，道指升18點，報38,696點；標指再試5,000點大關，升1點，至4,996點；納指升15點，報15,772點。

另外，美國上周首申領業救濟人數為21.8萬人，少過預期；截至前周持續申領人數為187.1萬。

展望後市，摩根士丹利投資管理的美國股票高級投資組合經理Andrew Silmmon表示，有5大理由相信今年股市會繼續上漲。一是散戶資金流入；二是美國總統大選年以升市居多；三是聯儲局有望開始減息；四是通脹降溫勢頭良好；五則是本輪升勢的市場廣度擴張，升幅不止集中於少數的股票。

Silmmon解釋，根據過往數據，上述情況出現通常都會利好股市，更預測今年防守股可能會繼續跑輸，並且建議在投資組合中保留足夠的增長股，因為股市復甦的情況下，增長股表現會更好。另外，過去許多投資者因為覺得美股太貴，轉為投資其他市場，但這種想法可能是錯的，因為估值高低是基於盈利表現，而美國企業的盈利增長強勁，「從本質上來看，美股並沒有想像中那麼昂貴」。他認為美股可能會繼續跑贏其他市場。

值得留意的是，摩根士丹首席美股策略師Michael Wilson一直都看淡美股表現，他所代表的是大摩研究部的「賣方分析員」；而Silmmon則是屬於代表「買方」的基金經理。在近期美股高歌猛進之際，被視為「美股大淡友」的Wilson亦變得低調，較少提及其看淡美股的觀點。

迪士尼公布，截至去年底止的第一財季純利按年升逾49%至19.11億美元；收入達235.49億美元，與對上一年同期的235.12億美元相差不遠，惟較預期的236.4億美元稍低；經調整每股盈利1.22美元，勝市場預期99美仙。該企宣布提高派息五成至每股45美仙，今年將回購30億美元股份，其股價升9.47%。

英國晶片設計架構專利公司Arm交出了一份令市場驚喜的季度業績，並表明人工智能(AI)帶來的一連串需求正在推動業務的增長。更重要的是，Arm本季的業績數據預測也同樣遠勝市場預期，料本季收入介乎8.5億至9億美元，以中位數計相當於按年大增38.23%，市場原先的估計只有7.8億美元。消息刺激Arm股價於周三美股盤後一度大漲逾四成；而周四開市後早段實際升幅收窄至39.21%，高見107.21美元。