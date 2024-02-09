【東方日報產評】華低物價臨界點　刺激需求翻新局

內地最新公布的經濟數據顯示，在需求疲弱下，物價持續低迷，有陷入通貨收縮漩渦之險。惟若細看數據，由於去年春節在1月，變相托高去年同期的比較基數，實際上按月比較物價仍穩定。事實上，過去一段時間內地持續低息、低物價的環境，對於面對美國連番狙擊的中國而言，並不全是壞事，至少能緩減居民的生活成本和企業的利息支出壓力，也向國際說明，與美體制不同的中國，能按自身情況調節貨幣政策，走出一條非美主導的發展道路。如無意外，年內將會見到當局加大刺激需求，物價有望作出合理回升，並為全球資金流逆轉創造條件！

過去一年，人民幣持續在相對偏弱的水平徘徊，加上內部債務危機發酵，股、樓皆受壓，不利財富效應，且全球製造業產業鏈與供應鏈大洗牌，中國無可避免要捱打一段時間去適應新常態，致令投資與消費市道表現未如預期。內地物價低企，與歐美的高通脹情況形成頗強烈的對比，這也支持中國貨幣政策能脫離美國的主導，中國人民銀行得以放寬銀根來應對經濟下行的風險，而低息的環境亦緩減了企業的利息成本壓力，在內房及地方政府債務危機發酵下，低利息環境及充裕的市場流動性，就成為穩定市場的關鍵。

至於最新公布的物價數字顯示，通脹數據創逾14年最大按年跌幅，連續4個月陷入通縮，惟得留意去年同期因春節而基數較高，且按月比較有輕微升幅。如無意外，2月新春將帶動食品需求，料月度數字將改善，整體上物價持續趨穩。

當然，整體物價持續在低位徘徊，顯示需求並未有明顯改善，須更大的力度來刺激，以確保消除通縮風險。要刺激需求，莫過於讓居民的「荷包」再次膨脹起來，提升未來的景氣能見度，企業盈利與居民收入的可測性回升，信心回歸，再次推動「內循環」高效運作。試問若然居民「搵朝唔得晚」，即使仍然有積蓄，省吃儉用，減少消費，是正常不過的事情，那要刺激消費，以帶動投資與生產，就變得艱難。中國當前最缺乏的，是能強化市場信心、改善中國資產估值的有力措施，與其花太多心神在嚴格監管，倒不如趁各方仍有老本可耗，設法理順供需端關係，以釋放市場活力來催谷經濟，徹底改變低物價的市場預期。

振興金融市場，以財富效應來帶動投資與消費，以協助企業融資，解決當前的經濟困局，確實是戰略方案。問題是，如何才能振興長年疲憊不堪的A股市場，確實不是容易的事，尤其是近年人民幣處於相對弱的區間，人民幣資產的吸引力打了折扣，且外圍的歐、美、印度、日本股市暢旺，吸走了大量資金，要在這個處境下突圍，得耐心等候美國以至日本的貨幣政策拐點來臨，所指的是聯儲局減息，日本結束負利率政策，時點大概要到下半年，故有心理準備，上半年內地物價水平仍會反覆，此期間金融市場則繼續處於「打底」階段，但翻局的時點愈來愈近，得抱有信心捱過黎明前的黑夜！