陳鳳珠：內地城中村改造勢提速

去年4月，內地公布「在超大特大城市積極穩步推進城中村改造」，去年7月國務院辦公廳印發《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》。去年內地共有7個超大城市及14個特大城市，超大城市為城區常住人口達1,000萬以上，而特大城市為城區常住人口達到500萬至1,000萬，隨後住房城鄉建設部對城中村改造進一步提出具體政策落實措施。

助推進城鎮化擴內需

由深圳市規劃和自然資源局會同深圳市住房和建設局起草的《關於積極穩步推進城中村改造實現高質量發展的實施意見》(徵求意見稿)明確城中村改造的對象為深圳市域內原農村集體經濟組織繼受單位及原村民實際佔有使用的現狀居住用地為主的區域，料涉全市約40%的建築面積，居住人口佔全市約六成。而拆除新建類城中村改造項目需要經物業權利人三分之二以上同意，並經原農村集體經濟組織繼受單位同意後方可實施。

城中村改造需要大量資金，且改造周期長，但城中村普遍存在公共衞生安全風險大、房屋安全和消防安全隱患多、配套設施落後等問題。因此，必須加快推進城中村改造，一方面為提升居住環境質素，另一方面推進城鎮化，改善民生，擴大內需。

需政策配合籌措資金

住建部明確表示，改造分3類實施，一類是符合條件的實施拆除新建，另一類是開展經常性整治提升，第三類是介乎兩者之間的實施拆整結合。由於內地對於城中村改造已作長時間的計劃，相信可具體落實執行。但目前或面對融資困難等情況，故需要內地推出政策推動資金支持，才能有效實現改造。

去年底內地3大政策性銀行淨新增抵押補充貸款3,500億元人民幣，抵押補充貸款為中國人民銀行於2014年創設，主要用於解決當年國家開發銀行支持棚戶區改造的資金來源問題。這3,500億元人民幣淨新增抵押補充貸款，人行並未明確具體用途，且無表示今年是否繼續投放。不過，若今年內地能持續放量，料抵押補充貸款的用途或主要用於城中村改造、保障性住房建設、公共基礎設施建設等。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士)