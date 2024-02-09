道指漲48點　比特幣重上4.5萬美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報104.15；港匯見7.8213；離岸人民幣(CNH)報7.2166；美元兌日圓處149.33；歐元報1.0777，英鎊報1.2618。現貨金價處2,034美元。布油報81.75美元，紐油報76.45美元。比特幣企45,306美元。道指期貨跌30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水約180點。

●道指周四(8日)收市報38,726點，升48點或0.13%。標指曾觸及5,000點再創新高，收報4,997點，升2點或0.06%；納指收報15,793點，升37點或0.24%。

●英國富時100指數收報7,595點，跌33點或0.44%。德國DAX指數收報16,963點，升41點或0.25%。法國CAC指數收報7,665點，升54點或0.71%。

●港股ADR指數按比例計算，收報15,772點，跌106點。

●2月夜期期指收市報15,770點，跌117點，低水108點，成交11,930張。

●紐約期油收報每桶76.22美元，升2.36美元，升幅3.2%。倫敦布蘭特期油收報每桶81.63美元，升2.42美元，升幅3.06%。

●約期金收報每安士2,047.9美元，跌3.8美元或0.2%。

●日本日經225指數自1990年以來首次升破37,000點大關，最新升近200點。

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