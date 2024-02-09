港股曾挫逾300點 科網股領跌 內房又捱沽

兔年收爐日，淡友趕在半日市沽貨放假，港股低開後跌幅擴大，恒生指數曾挫347點，低見15,531點，暫維持逾200點跌幅。國企指數跌近百點；科技指數跌60點，主板成交180億港元。港股通暫停。

大型科網股拖低大市，京東集團跌3.3%；小米集團跌3.1%；阿里巴巴再跌2.8%；百度跌2.3%。美團及騰訊跌1.6%；攜程跌0.6%；網易跌0.2%。

金融股普遍向下，中國平安跌3.7%；招商銀行跌1.4%；工、中、建三大內銀股跌0.8%至1.5%；滙豐控股及友邦保險跌1%。香港交易所逆市靠穩。

內房物管股沽壓重，龍湖集團跌7.2%；碧桂園服務跌6.7%；華科企業跌4.6%；華潤萬象生活跌4%；中國海外及華潤置地跌2.6%。

其他藍籌股普遍向下，東方海外挫8.5%表現最差。跌得多的選有阿里健康及京東健康，暫挫3.7%及3.8%。

【09:20】港股受壓 科網股領跌 滙豐挫近1%

港股兔年收爐日只有半日市，恒生指數開市跌168點或1.06%，報15,709點；國企指數低開59點或1.11%，報5,300點；科技指數跌43點或1.36%，報3,125點。

大型科網股領跌，京東集團跌2.8%；阿里巴巴及小米集團跌2.5%；百度跌2%；美團跌1.5%；攜程跌1.2%；網易跌近1%；騰訊跌0.9%。

金融股合力拖低大市，中國平安跌1.3%；友邦保險跌1.2%；工、中、建三大內銀股跌0.6%至1.3%；滙豐控股跌近1%；香港交易所跌0.8%；招商銀行跌0.1%。