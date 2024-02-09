日本山形市家庭最捨得食拉麵　年均外出消費咁多錢...

港人愛吃日本拉麵，每逢遊日總要一嚐地道口味，售價更較香港的「A貨」便宜。然而，日本哪一個城市的家庭最捨得吃拉麵？據日媒報道，山形市去年在拉麵消費額上蟬聯全國冠軍，家庭年均消費額(2人以上出外就餐)的消費額達17,593日圓(約921港元)；新潟市以15,224日圓緊隨其後，排第3名是仙台市的13,074日圓。

報道指出，由於山形市拉麵口味多樣化，從清爽到濃厚都有，加冰的冷拉麵更因2023年遇上酷熱天氣，吸引大批市民到麵店吃冷麵消暑。山形市自從2013年起，連8年穩坐冠軍寶座，2021年意外被新潟市超越，不過一年後即重奪榜首之位。

雖然日本拉麵深受國內、外人喜愛，然而，受近年通脹上升影響，日本拉麵店面對經營困難。日媒早前報道，去年破產(債務達1,000萬日圓以上)的麵店達45間，按年飆升1.14倍，創2009年以來新高。

報道指，在疫情期間，大多數拉麵店等餐飲行業獲得政府補貼繼續營業，疫後雖然經濟活動陸續復甦，但仍未回到疫前水平；加上食材價格飆升、日圓貶值，導致進口小麥價格上揚，同時面臨人力資料問題，均對當地拉麵店的帶來營運壓力。其中小店現金流不足，預計在市場競爭持續激烈之下，破產的情況在未來或可能持續發生。