姚浩然：港股龍年紅盤點開？油價80美元阻力大？

亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，港股兔年收爐日只有半日市，預期市況較淡靜，市況亦偏軟。至於農曆新年後走勢如何，則要視乎假期期間外圍情況，若美股維持在高位徘徊，港股龍年有望紅盤高開。不過，回顧過往數年農曆新年表現，港股往往在假期之後、A股假期復市前，見短期高位，因此未宜太過樂觀。走勢上，恒指目前仍處下降通道，短線要升破50天線約16,200點樓上，才有望出現轉勢。若連續數天失守20天線約15,700點，則市況有機會轉弱，後市料再下試萬五關。

美股方面，姚認為美股走勢比較反覆，原因科技七雄中，僅英偉達尚未出業績，龍頭企業盈利已反映，市場催化劑料變小。其次，聯儲局可能到6月才會減息，加上過往多年2月中後旬，美股都偏向反覆，預計今年也不例外。但全年計，他認為美股不會差，聯儲局今年減息，相信是基於通脹回落，並非因為經濟衰退。

以色列拒絕哈馬斯提出的停火要求，市場憂慮中東局勢升溫，加上美國煉油設施進入維修期，供應減少，刺激隔晚油價上升。姚認為，美國為遏抑通脹，未必容許油價升太多，加上美國煉油產能大，受地緣政治局勢影響不大，油價上升動力有限，料每桶80至82美元短期阻力頗大。

另外，市傳沙特阿拉伯擬聘請花旗、高盛及滙豐控股等銀行，負責沙特阿美作第二上市，籌資規模料約200億美元，有望成為近年來規模最大的股票發行交易之一。姚認為，雖然香港一直希望爭取沙特阿美來港上市，但港股主要受內地經濟因素影響，中長線仍未算樂觀，即使沙特阿美來港上市，對大市刺激作用亦有限。