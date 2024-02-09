內地掀起買金潮　三大節日谷起　大行估金價衝上....

內媒報道，廣州零售業從業員對於近期黃金消費，直言市場火熱，消費者買金情緒高漲。分析認為，近期買金潮再起，一方面是由於節慶因素；另一方面，其他投資市場的行情波動，使投資者傾向選擇黃金等避險資產，預計後續黃金價格將可望持續保持高位。

廣州東山百貨業務部經理指，「六、七萬元(人民幣)的已經不算大單了，有顧客一次性就買走了十幾萬元的黃金首飾。元旦至今，我們的黃金銷售同比漲了三成多。」

該經理指，「今年節前結婚的人多，春節期間又逢情人節，所以不少消費者來購貨提前準備。」該商場黃金櫃台開年以來售出不少首飾金及金條大單，為更好迎接農曆新年、情人節及三八婦女節等消費節日，商場已開始加大優惠促銷力度，推出如「黃金首飾每克直減50元」等活動，以吸引更多消費者。

有銷售員指，足金儲金豆金豬罐銷情佳，現在年輕人流行攢小克數的金豆，一個金豬罐可以放上百顆金豆。光大銀行金融市場部分析師表示，攢金豆受年輕人青睞，因為在一定程度上起到強制儲蓄的作用。「有的年輕人會把金豆當作零用錢來儲蓄，積少成多。」同時小克數的金豆降低買金門檻，商家也藉勢拓寬銷售渠道、豐富銷售場景。

國信證券指，過去幾年黃金珠寶行業走勢，受益於歲末年初買金需求，農曆新年前後整體黃金珠寶板塊均出現一定程度上漲。2024年農曆新年假期時間拉長，且相對去年時間較晚，因此消費者買金周期可望再度拉長。

瑞銀集團預測，2024年金價將達到每安士2,200美元。銀河證券指，從2024年全年看，美國聯儲局將開啟減息周期更為明確，在多次減息引導下，名義利率與實際利率持續下行將支撐金價升勢。

廣東省黃金協會副會長兼首席分析師朱志剛表示，近期國際金價在每安士2,030美元附近徘徊，國內金價在每克480元附近盤整。對於近期黃金消費投資升溫的原因，他表示，目前全球地緣政治衝突仍在持續，美國等已開發經濟體表現出逐步減息意向，對金價形成一定支撐，加之央行持續提升黃金儲備規模，也提振市場買金情緒。

朱志剛預計，2024年金價可望繼續走高，不過同時建議投資者應保持理性，金價高位徘徊，尤其是在農曆新年長假期間可能會風險加大，或會出現暴升暴跌現象。為了慎防衝高回落，建議控制好倉位，不要盲目追漲殺跌，應根據實際行情，採取小量分批買入的投資策略。