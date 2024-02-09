據報OpenAI行政總裁尋求集資萬億美元推動晶片發展

外媒引述知情人士報道，OpenAI行政總裁阿爾特曼(Sam Altman)正與包括阿聯酋政府等投資者商討，集資數以萬億美元，以重塑晶片及人工智能(AI)行業。

據報，集資金額可能達5萬億至7萬億美元，以達成一些科技目標，包括提升全球晶片生產力及AI能力。相關集資計劃是為了解決OpenAI面對的增長限制，例如大型語言模型ChatGPT等所需的高端晶片供應受限。此外，能源也是集資計劃的一個因素，因為AI設施需求大量電力。

不過，相關集資金額遠超全球半導體產業目前規模。去年全球晶片銷售為5,270億美元，預計到2030年將增至每年1萬億美元。根據行業組織SEMI估計，去年半導體製造設備(晶片工廠所需的昂貴機械)的全球銷售為1,000億美元。

以企業融資標準看，阿爾特曼討論的集資金額也可謂大得驚人，比一些全球主要經濟體的國債還要多，甚至大過巨型主權財富基金。

根據證券業及金融市場協會(SIFMA)數據，去年美國公司債發行總額為1.44萬億美元。至於美國市值最高的兩家企業微軟(Microsoft)及蘋果公司(Apple Inc.)，總市值約6萬億美元。