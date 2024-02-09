經絡：1月新取用按保貸款創15年低　料續低位橫行

據經絡按揭轉介研究部及香港按揭證券有限公司最新資料顯示，2024年1月份新批出按揭保險計劃貸款宗數及金額為1,974宗及101.46億元，較2023年12月份的1,556宗及84.09億元增加26.9%及20.7%，宗數創近5個月新高。2024年1月份新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額為578宗及30.46億元，較2023年12月份的559宗及28.78億元，增加3.4%及5.8%；平均新取用按保貸款金額為527萬元，按月上升12萬元。

2024年首1個月新批出按保貸款宗數及金額比去年同期的3,137宗及178.07億元，下跌37.1%及43%，宗數及金額創近5年首1個月新低。而今年首1個月新取用按保貸款宗數及金額比去年同期的1,013宗及59.16億元減少42.9%及90.2%，宗數創近5年首1個月新低，而金額則創15年首1個月新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，2023年年尾發展商加快一手貨尾推盤的步伐，推出多項優惠促銷。加上，政府在施政報告推出多項「減辣」措施，對樓市有正面作用，令按保數字不跌反升。

曹認為樓市復甦需時，市場氣氛審慎，或靜候年中減息的消息，料今年上半年按保數字仍會低位橫行。