陳永傑：龍年樓市能否重演上一個龍年升27%？

每年新春賀年節目均會為來年運程作預測。今日筆者嘗試根據往年的樓市走勢，為甲辰龍年樓市把脈。回顧對上一個龍年，2012年香港樓價爆升27%，歷史又會否重演？

過去一年的兔年樓市未能「兔」氣揚眉，繼虎年樓價跌逾15%後，兔年再跌約7%。受年初通關刺激，兔年樓市先升後回，反映二手樓價的中原城市領先指數CCL，第二季曾反彈最多6%至168.4點，惟及後反彈力度不足，兔年最終失守150點，截至上周報146.81點，與虎年最後一周的157.87點相比，全年樓價跌7%，更創2016年猴年146.8點後的7年新低。

另外，據中原地產數據，總結兔年(截至2月8日)，全港共錄得39,266宗一、二手私人住宅買賣登記，總值3,643億元，較虎年37,511宗及3,549億元分別增加4.7%及2.7%；其中二手佔28,344宗，與虎年28,592宗比較，微跌不足1%。

樓市受到美國連環加息和準買家入市步伐放慢拖累，即使去年10月底施政報告落實減辣後，兔年樓價仍未止瀉，部分屋苑樓價大跌3至4成，令負資產突破二萬五千宗，創19年新高，故拯救樓市措施刻不容緩，全城關注即將公布的財政預算案，會不會有救市措施出台。若政府再減辣，甚至全面撤辣，加上美國最快下半年開始減息，在這兩大利好因素下，相信龍年樓市必定比兔年更好，由逆境變順境，龍年樓價有望反彈一至兩成，一、二手成交量料增4成至約5.5萬宗。由於一手現樓貨尾單位總數多達2萬伙，新春過後一手市場勢掀展開龍爭虎鬥，續以不同優惠搶客。

翻查資料，對上兩個龍年，樓價一升一跌。回顧上一個龍年，即2012年壬辰龍年，在全球資金氾濫及低息下，令本港樓價勁升27%，CCL由94.75點升至120.66點，一、二手買賣多達7.4萬宗，終迫使政府在10月實施買家印花稅(BSD)及加強版額外印花稅(SSD)，壓抑外來需求及短炒。再對上一個龍年是2000年，當年科網股爆破，導致香港樓價陷入谷底，樓價跌15%。

隨着息口見頂，本港經濟逐步好轉，期望龍年樓市可以「龍轉乾坤」，由逆境變順境，樓價或反彈1至2成，交投料增4成。