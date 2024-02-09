受累美國商業地產危機　銀行違約風險恐蔓延至歐洲

外媒引述一位績優的基金經理表示，銀行業的恐慌情緒將不但困擾美國，違約的可能性也恐將蔓延至歐洲。

英國倫敦的Man Group投資組合經理Jonathan Golan表示，「愈來愈多銀行受到審查，愈來愈多銀行蒙受損失，大西洋兩岸部分銀行也可能出現違約。」去年其投資級債券基金擊敗99%同業。

投資者對美國商業地產的擔憂已經波及全球市場。風險敞口導致紐約社區銀行、德國儲蓄銀行(Deutsche Pfandbriefbank)和日本青空銀行(Aozora Bank)股價暴跌，交易員正密切關注誰可能是下一個。

Golan指，在德國的納維亞半島，看到銀行在商業地產敞口佔有形股權的比例在400%、500%、600%、700%，如果這些銀行向商業地產每貸款1美元，就會減記15美仙，不是指這是一個基本情況，而是一個完全合理的情況，這些銀行不但並非投資級，而且更是資不抵債。