受累美國商業地產危機 銀行違約風險恐蔓延至歐洲
2024年02月09日 14:07
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外媒引述一位績優的基金經理表示，銀行業的恐慌情緒將不但困擾美國，違約的可能性也恐將蔓延至歐洲。
英國倫敦的Man Group投資組合經理Jonathan Golan表示，「愈來愈多銀行受到審查，愈來愈多銀行蒙受損失，大西洋兩岸部分銀行也可能出現違約。」去年其投資級債券基金擊敗99%同業。
投資者對美國商業地產的擔憂已經波及全球市場。風險敞口導致紐約社區銀行、德國儲蓄銀行(Deutsche Pfandbriefbank)和日本青空銀行(Aozora Bank)股價暴跌，交易員正密切關注誰可能是下一個。
Golan指，在德國的納維亞半島，看到銀行在商業地產敞口佔有形股權的比例在400%、500%、600%、700%，如果這些銀行向商業地產每貸款1美元，就會減記15美仙，不是指這是一個基本情況，而是一個完全合理的情況，這些銀行不但並非投資級，而且更是資不抵債。
不過分析認為，美國商業地產貸款佔資產的比例在1%或以下，不會對德意志銀行、滙豐控股(00005)及法國巴黎銀行等主要歐洲銀行構成重大威脅，但指出一些銀行面臨的風險。